Москвичей предупредили о нашествии переносчиков опасных болезней

Ветеринар Шемякова: Потепление может привести к миграции в Москву тропических комаров

Устойчивое потепление в Москве может привести к миграции тропических комаров. О нашествии переносчиков опасных болезней предупредила жителей столичного региона заведующая кафедрой паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина Светлана Шемякова, ее слова передает АГН «Москва».

На фоне повышения температур виды комаров, которые раньше обитали только в тропиках и субтропиках, начинают осваивать более северные и ранее неподходящие регионы. Вместе с ними перемещаются и возбудители тяжелых заболеваний — вирусы денге, Зика, чикунгунья, некоторые виды малярии, лихорадка Западного Нила.

«Внутри самого комара тоже есть зависимость. Многие возбудители — например, малярийный плазмодий или вирусы денге — при повышении температуры внутри тела переносчика созревают быстрее. Это сокращает "инкубационный период" внутри комара, и он раньше становится способным передавать инфекцию», — пояснила Шемякова.

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