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14:46, 29 июня 2026Экономика

Повышенный интерес комаров к некоторым людям объяснили

Биотехнолог Дурманов: Алкоголь делает человека мишенью для комаров
Виктория Клабукова

Фото: Aleksey Matrenin / Shutterstock / Fotodom

Одних людей комары всегда одолевают сильнее, чем других. Что именно привлекает кровососущих, «Газете.Ru» разъяснил специалист в области биотехнологий и генной инженерии, доктор медицинских наук, эксперт телеканала «Доктор» Николай Дурманов.

Выбирая для себя жертву, комары реагируют на микробиом ее кожи, который в зависимости от состояния и гигиенических привычек вырабатывает пахучие вещества. Таким образом, взаимодействие пота с микроорганизмами на теле образует химический шлейф, который чутко улавливают насекомые. Здесь дело не во вкусе, а в заметности, подчеркивает эксперт. Кроме того, комары ориентируются по зрительным сигналам — в частности, их привлекают контрастные силуэты темной одежды. Надев светлую одежду, можно поубавить интерес кровососущих, советует биотехнолог. Настоящей мишенью для комаров человека делает алкоголь. Опьянев, люди становятся активнее, сильнее потеют и выделяют больше тепла, которое привлекает комаров.

При этом большая часть современных гаджетов для борьбы с кровососами вроде ультразвуковых отпугивателей или браслетов оказываются бессильны, предупреждает Дурманов. Не работают и народные методы вроде чеснока или витамина B1. Тяжелее укусы комаров переносят дети, пожилые люди и аллергики, и, говоря о средней полосе, главную опасность представляет не переносимые комаром вирусы, а инфекция под ногтями, которую человек заносит, расчесывая укус.

Лучшее спасение в борьбе с комарами — репелленты на основе ДЭТА, пикаридина и IR3535. Также свою эффективность доказали натуральное масло эвкалипта и лемонграсса. На природу стоит отправляться в одежде с пропиткой перметрином, а чтобы комары не донимали дома, необходимо использовать москитные сетки, вентиляторы и устранять источники стоячей воды.

Ранее на нашествие комаров пожаловались жители ЯНАО, Томской, Омской и Архангельской областей.

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