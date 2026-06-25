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19:38, 25 июня 2026Экономика

Четыре российских региона захватили полчища комаров и мошек

Shot: Комары и мошки захватили Томскую, Омскую и Архангельскую области
Полина Кислицына (Редактор)

В Томской, Омской и Архангельской областях, а также ЯНАО началось нашествие комаров и мошек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По словам жителей четырех вышеуказанных регионов, насекомые роем садятся на одежду и открытые участки тела, после чего на теле и голове появляются красные пятна от укусов, следы засохшей крови, опухоли и отеки. «Это просто невозможно», «Откуда их столько здесь?», «Кажется, пора валить», — прокомментировали ситуацию люди, снявшие атаки насекомых на видео. Они посетовали, что от мошек не помогает даже плотная одежда — насекомые прогрызают ее и кусают человека. Помимо этого, комары и мошки нападают на животных и облепляют машины и другие предметы.

Специалисты призвали жителей ЯНАО и Томской, Омской и Архангельской областей отложить занятия спортом на открытом воздухе. При выходе на прогулку или работу они порекомендовали надевать светлую одежду с длинными рукавами, полностью закрывающую руки и ноги.

Ранее в июне полчища саранчи захватили Калмыкию и Ростовскую область.

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