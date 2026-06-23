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14:46, 23 июня 2026Экономика

Полчища саранчи захватили российские регионы

Shot: Полчища саранчи захватили Калмыкию и Ростовскую область
Полина Кислицына (Редактор)

Полчища саранчи захватили Калмыкию и Ростовскую область. Внимание на ситуацию в российских регионах обратил Telegram-канал Shot.

По данным источника, в Калмыкии насекомыми заражено 343 тысячи гектаров земли, из-за чего в шести районах республики пришлось ввести режим повышенной готовности. В данный момент в регионе занимаются уничтожением личинок саранчи при помощи авиации. На записях, сделанных очевидцами нашествия, можно увидеть землю, полностью покрытую насекомыми, а также рой вредителей в небе. «Просто туман, облако из саранчи! Смотрите, какая она огромная», — прокомментировал зрелище мужчина.

Что касается Ростовской области, там насекомые усеяли дороги, дома и дачи в нескольких городах, включая Гуково, Красный Сулин, Зверев, Белая Калитва, а также на хуторе Красный Луч. Местные жители оказались вынуждены буквально ходить по саранче. В Белокалитвинском районе зафиксировали заражение на площади в один гектар, где в ближайшее время займутся обработкой. Жители захваченных районов переживают, что вредители могут уничтожить посевы и весь урожай.

Ранее в июне берег Байкала атаковали полчища ручейника.

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