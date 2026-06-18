Полчища насекомых атаковали берег Байкала

Babr Mash: Полчища ручейника атаковали берег Байкала

Полчища ручейника атаковали берег озера Байкал. Внимание на нашествие насекомых обратил Telegram-канал Babr Mash.

На записи, снятой на берегу Курминского залива, можно увидеть, как тысячи насекомых, напоминающих ночных бабочек, облепили автомобиль, информационный стенд и сооружения из камней в зоне отдыха. Специалисты утверждают, что ручейники не представляют опасности для человека. Столь большое количество насекомых они связывают с разгаром периода размножения.

Ранее энтомолог Юрий Гниненко объяснил, с чем связано нашествие мошкары в Москве. Причина, по его словам, кроется в аномально теплой весне, создавшей благоприятные условия для размножения насекомых.