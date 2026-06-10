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20:57, 10 июня 2026Экономика

Нашествие мошкары в Москве объяснили

Энтомолог Гниненко: Нашествие мошкары в Москве связано с аномально теплой весной
Александра Качан (Редактор)

Фото: Unsplash

Нашествие мошкары в Москве началось на фоне аномально теплой весны, однако количество насекомых превышает норму не критично. Об этом заявил кандидат биологических наук, энтомолог Юрий Гниненко в беседе с газетой «ВЗГЛЯД».

По словам эксперта, из-за длительного периода жары в начале весны развитие в природе пошло с небольшим опережением. «Поэтому и пруды зацвели чуть раньше, и их [насекомых], возможно, даже чуть больше, чем обычно. Но это в любом случае не какое-то чрезвычайное развитие событий, это только некоторое опережение обычных сроков», — пояснил Гниненко.

Он добавил, что при сохранении теплой погоды в ближайшие две-три недели количество мошкары может увеличиться. При этом высокие температуры и отсутствие дождей вскоре приведут к снижению численности насекомых, ведь в таком случае высохнут крупные лужи и прочие временные водоемы, в которых обитает мошкара.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье началось нашествие гигантских пауков. По словам ученого-зоолога и энтомолог Владимира Ефременко, распространившийся по региону вид не представляет опасности для человека.

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