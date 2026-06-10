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13:49, 10 июня 2026Экономика

Оценена опасность нашествия гигантских пауков для жителей Подмосковья

Энтомолог Ефременко: Подмосковные пауки не могут прокусить кожу, а их яд слаботоксичен
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергій Марков / Wikimedia

В Подмосковье началось нашествие гигантских пауков. Опасны ли они для человека, рассказал ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко. Его слова приводит 360.ru.

«У наших пауков очень тонкие хелицеры, которые даже не могут проколоть нашу кожу. И у них очень слаботоксичный яд. Поэтому они для нас абсолютно безопасны. И большие, и маленькие, и средние», — сказал эксперт.

По его словам, даже если паук и укусит, максимум могут появиться локальная боль, отек и покраснение.

Этих пауков не стоит бояться, поскольку они полезны. Членистоногие уничтожают комаров, мух и других вредителей.

Ранее энтомолог пояснил, что нашествие пауков связано с большим количеством их пищи — комаров и мошек. Они, в свою очередь, активно размножились в результате аномально снежной зимы и дождливой весны, подчеркнул специалист.

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