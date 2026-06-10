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13:35, 10 июня 2026Экономика

Нашествие гигантских пауков в Подмосковье объяснили

Энтомолог Ефременко связал нашествие пауков в Подмосковье со снежной зимой
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Появление большого количества крупных пауков в Подмосковье связано с аномально снежной зимой и дождливой весной. Об этом сообщил ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко. Его слова приводит 360.ru.

Ранее в подмосковной Шатуре заметили крупных пауков черного цвета. Специалисты заверяли, что они не ядовиты и не представляют опасности для людей.

Как отметил Ефременко, погодные условия поспособствовали активному размножению мошек и комаров, которые являются кормом пауков. «Пауков в этом году много только по одной причине. Была очень дождливая весна и было очень много вкусной еды. То есть комары, мошки и так далее», — сказал специалист.

Энтомолог также указал, что произошедшее не свидетельствует об аномалии и вторжении южных видов.

До этого исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Московской области Ярослав Вольпин допустил появление в Московском регионе ядовитого паука каракурта из семейства черных вдов. Эксперт считает, что это возможно со временем в случае глобального потепления. В свою очередь, энтомолог Александр Каширский с ним не согласился и заявил, что перебраться в Москву каракурты могут в случае глобального изменения климата, но на это уйдут сотни лет. А пока им не подходит столичный климат из-за высокой влажности, поскольку ареал их обитания — пустыни и полупустыни.

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