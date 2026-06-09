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18:47, 9 июня 2026Экономика

В Подмосковье началось нашествие гигантских пауков

В подмосковной Шатуре заметили крупных пауков
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

В подмосковной Шатуре заметили гигантских пауков, сообщает Telegram-канал «Москвач» со ссылкой на местных жителей.

На опубликованном видео запечатлен крупный паук черного цвета. По словам специалистов, эти пауки не ядовиты и не представляют опасности для людей.

Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин сообщил, что с изменением климата в центральных регионах России появляется больше разновидностей насекомых, а в Московском регионе может прижиться каракурт — опасный для человека паук из семейства черных вдов. С ним не согласился энтомолог Александр Каширский: по его словам, каракурты не приживутся в московском климате, ведь ареал обитания пауков семейства черных вдов — полупустыни и пустыни.

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