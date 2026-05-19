Вероятность появления в Москве ядовитых пауков оценили

Энтомолог Каширский: Пауки из семейства черных вдов москвичам не грозят

Укус черной вдовы москвичам не грозит. Вероятность появления в столице ядовитых пауков оценил энтомолог Александр Каширский, его слова приводит телеканал «Москва 24».

Каракурты, как объяснил ученый, не приживутся в московском климате. Ареал обитания пауков семейства черных вдов — полупустыни и пустыни. В России такие членистоногие обитают в Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях, но в столичном регионе влажность для них слишком высокая. Перебраться в Москву каракурты могут в случае глобального изменения климата, но на это уйдет сотни лет, заверил Каширский.

Правда, в Московском регионе все чаще можно встретить других южных обитателей — пауков-ос. Опасность эти членистоногие представляют только для тех, кто склонен к аллергической реакции, отметил энтомолог. Кроме того, в Подмосковье можно наткнуться на южнорусского тарантула. Его яд также не очень силен, добавил эксперт.

Ранее в московском филиале Всероссийского общества охраны природы (ВООП) допустили появление в регионе каракуртов. Расширение их ареала может быть обусловлено потеплением. Также говорилось о возможном «переезде» в Москву боливарии короткокрылой и сольпуги.