Подмосковье предупредили о появлении опасных пауков

ВООП: В Подмосковье могут появиться ядовитые пауки на фоне потепления

На фоне глобального потепления в Московском регионе может появиться ядовитый паук каракурт из семейства черных вдов. Об этом предупредил исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Московской области Ярослав Вольпин, передает Агентство городских новостей «Москва».

«Пока для него (каракута) у нас холодновато, но при сохранении нынешнего тренда на потепление его появление в регионе — вопрос времени», — отметил эксперт. Он добавил, что в Подмосковье также могут прижиться и другие нетипичные для этого региона виды — боливария короткокрылая и сольпуга.

По словам Вольпина, новые виды насекомых очень быстро обосновываются в столичном регионе. «Мы присутствуем при самой стремительной "юженизации" фауны за всю историю наблюдений», — заключил специалист.

Ранее в Подмосковье зафиксировали два случая госпитализации из-за укуса змей. В больницу попали 70-летняя женщина и шестилетний ребенок.