В МИД России пообещали оказывать поддержку Кубе

Рябков: Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне блокады

Россия продолжит оказывать поддержку Кубе на фоне продолжающейся блокады острова со стороны США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова приводит агентство РИА Новости.

«Мы стоим плечом к плечу с Кубой и, подчеркиваю, не отказываемся от принципиальной линии на поддержку государства, которое нам исторически близко и которое оказывает нам, России, ценную поддержку на международных площадках, с которым мы взаимодействуем по многим аспектам формирования нового миропорядка», — отметил дипломат. Он уточнил, что Россия в курсе развития событий, связанных с давлением на кубинские власти со стороны Штатов, и постоянно находится на связи с руководством Кубы по этому вопросу. Заместитель министра добавил, что этот доверительный и содержательный диалог будет продолжен.

Вместе с тем замглавы МИД РФ обвинил США в двуличии. «Мы возмущены тем уровнем цинизма, с которым США с одной стороны ужесточают абсолютно противозаконную и неприемлемую со всех точек зрения, по факту, блокаду острова, а с другой стороны демонстрируют некую, как они считают, готовность к диалогу», — заключил Рябков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сложной ситуацию с топливом на Кубе.