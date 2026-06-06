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01:04, 6 июня 2026Мир

Украина извинилась перед страной ЕС

Украина извинилась перед Грецией из-за катера со взрывчаткой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина извинилась перед Грецией из-за обнаруженного в пещере безэкипажного катера со взрывчаткой. Об этом в социальной сети Х написал представитель МИД Украины Георгий Тихий.

«После инцидента с морским дроном, обнаруженным у греческого острова Лефкада, украинская сторона приносит свои извинения», — написал он, обвинив в этом происшествии Россию.

Катер Magura V5 был обнаружен в мае местным рыбаком. По данным греческих СМИ, в лодке находилось от 100 до 300 килограмм взрывчатки, впоследствии ее изъяли и уничтожили саперы.

Ранее Греция направила Украине официальный протест из-за обнаруженного катера. «Греция выразила решительный протест и призвала Украину воздержаться от подобных действий в будущем», — сказала официальный представитель МИД Греции Лана Зохью.

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