ПМЭФ-2026. День первый

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:16, 3 июня 2026Мир

Страна ЕС выразила протест Украине

Греция направила протест Украине из-за обнаруженного морского дрона со взрывчаткой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Греция направила Украине официальный протест из-за обнаруженного у берегов острова Лефкас украинского морского дрона со взрывчаткой. Об этом заявила официальный представитель МИД Греции Лана Зохью, передает ТАСС.

«Греция выразила решительный протест в связи с незаконным присутствием вооруженного морского дрона в греческих территориальных водах и призвала Украину воздержаться от подобных действий в будущем и не распространять военные операции на районы Средиземного моря», — сказала дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что появление безэкипажного катера у берегов Греции подвергало серьезной опасности морское судоходство и могло привести к жертвам среди невинных людей.

Украинский морской дрон Magura V3 был обнаружен у берегов греческого острова Лефкас 8 мая. По одной из версий, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского «теневого флота».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян снова захотел в Россию

    Врач предупредила о вызывающих изжогу продуктах

    Оценена угроза повторного отказа страны БРИКС от российской нефти под давлением США

    Европа захотела возобновить диалог с Россией

    Собчак посетила ПМЭФ с сумкой-лошадью

    Лебедев назвал полным враньем новости о взыскании сотен тысяч рублей по иску Мизулиной

    В Минобороны раскрыли детали новых ударов по объектам на Украине

    В Москве наступило настоящее лето

    Россиянин несколько лет развращал свою дочь и других девочек

    Внедорожник стал новым бестселлером «АвтоВАЗа»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok