Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

Украинский морской дрон Magura V3 обнаружили у берегов греческого острова Лефкас

Украинский морской дрон Magura V3 обнаружили у берегов греческого острова Лефкас. Об этом сообщает газета Kathimerini.

«Беспилотный морской аппарат, обнаруженный в четверг в водах у южного побережья острова Лефкас в Ионическом море, был идентифицирован официальными лицами как украинский Magura V3», — говорится в публикации.

Как утверждается, на борту беспилотного судна были обнаружены детонаторы, но не было взрывчатых веществ. Греческие власти рассматривают несколько версий назначения дрона, по одной из которых он мог использоваться в целях незаконного оборота наркотиков. Согласно другой версии, безэкипажный катер предназначался для атак на суда российского «теневого флота».

Ранее сообщалось, что в ночь со среды на четверг, 6-7 мая, несколько украинских дронов упали на территории Латвии. Один из них рухнул на нефтебазе Резекне, находящейся в 40 километрах от границы с Россией.