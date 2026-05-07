Украинский дрон упал на нефтебазе в Латвии. Куда он летел и что известно о «балтийском коридоре» для ударов по России?

Украинские беспилотники упали на нефтебазу и пассажирский поезд в Латвии

Украинские дроны упали на территории Латвии в ночь со среды на четверг, 6-7 мая. Один из них рухнул на нефтебазе Резекне, что находится в 40 километрах от границы с Россией.

«Около половины четвертого в Госполицию поступил вызов на объект хранения нефтепродуктов на улице Комунала в Резекне, где был виден дым. Первоначальная информация указывает на то, что на месте происшествия, возможно, упал дрон», — сообщал портал LSM.lv.

Из-за падения беспилотника был поврежден резервуар НПЗ, в котором не было нефтепродуктов. Еще один дрон упал на пассажирский поезд, людей эвакуировали, предварительно, обошлось без пострадавших, отмечает Mash.

Нефтяные резервуары на месте крушения беспилотников на складе в Резекне, Латвия Фото: Janis Laizans / Reuters

Дроны ВСУ направлялись в Ленобласть

По словам министра обороны Латвии Андриса Спрудса, которые передают «Известия», это беспилотники, направленные украинской стороной на цели в России. Но это пока версия, нуждающаяся в подтверждении, уточнял он.

Как предполагает Telegram-канал «Военная хроника», дроны направлялись к порту Усть-Луга, расположенному в Ленинградской области.

Mash считает, что речь идет о дальнобойных дронах-камикадзе типа FP-1.

Упавшие в Латвии дроны двигались по «балтийскому коридору»

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что упавшие в Прибалтике в течение последних двух месяцев украинские беспилотники образуют линию «балтийского коридора». Она начинается на севере Украины и ведет к Финскому заливу, а именно — на Приморск и Усть-Лугу, считает он. Промежуточные точки маршрута, по его словам, находятся «на юге Литвы, вдоль восточной кромки Латгалии и юго-востоке Эстонии».

В очередной раз украинские формирования воспользовались уже стандартным коридором через Прибалтику, подчеркнули в военно-аналитическом центре «Рыбарь» в Telegram.

«Использование территории Латвии как "безопасного коридора" для украинских БПЛА, атакующих Ленинградскую область, де-факто превращает Ригу в соучастника боевых действий», — написали авторы «Военной хроники».

Также отмечается, что, согласно международному праву, если страна не способна или не желает пресекать использование своего пространства для агрессии против третьего государства, она получает право на «трансграничное пресечение угрозы».