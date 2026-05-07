Стали известны подробности падения беспилотника в Латвии

«ВХ»: Дроны ВСУ упали в Латвии в 40 километрах от границы с Россией

Беспилотники, упавшие в Латвии на территории нефтебазы в 40 километрах от границы с Россией, направлялись в порт Усть-Луга. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Нефтебаза Резекне, где упал украинский дрон, находится в 40 километрах от границы с РФ и в 350 километрах от порта Усть-Луга, куда дроны, видимо, и летели изначально», — указано в сообщении.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что упавшие в Прибалтике в течение последних двух месяцев украинские беспилотники образуют линию «балтийского коридора», ведущую от севера Украины к Финскому заливу.

Ранее портал LSM.lv сообщил, что в ночь с 6 на 7 мая на нефтебазе в городе Резекне на востоке Латвии разбился неизвестный беспилотник. Отмечается, что на территории республики упал как минимум еще один дрон. Его обломки до сих пор не обнаружены.