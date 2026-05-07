Украина устроила самую массовую атаку на Россию на фоне «режима тишины» Зеленского. Сирены, взрывы, эвакуации. Что известно?

Минобороны РФ сообщило о 347 сбитых дронах ВСУ над 21 регионом в ночь на 7 мая

В ночь со среды на четверг, 6-7 мая, Украина направила в сторону России сотни дронов. Минувшая атака стала рекордной по массовости, поскольку было сбито 347 БПЛА.

Сопоставимое число сбивали лишь в ночь на 11 марта и 3 мая, когда было сбито 337 и 334 беспилотника соответственно.

Уточняется, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили дроны на 21 российский регион, в числе которых Республики Адыгея, Крым и Калмыкия, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион.

Удары нанесены на фоне «режима тишины», который объявил украинский глава Владимир Зеленский в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно вступило в силу с полуночи среды, 6 мая.

президент Украины Владимир Зеленский Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина наносила удары по жилым домам

Удары наносились по жилым домам. В Брянске в ходе налета 121 БПЛА повреждены два многоквартирных дома, более 20 квартир и 40 автомобилей, сообщал глава региона Александр Богомаз. 13 человек получили ранения, включая одного ребенка. Пострадавших доставили в больницу.

Жители региона рассказывали о серии взрывов в разных частях Брянска и в пригороде, россияне также слышали гул мотора и видели вспышки в небе.

В Ржеве Тверской области 350 человек, включая 60 детей, эвакуировали в гостиницу города. В одной из пятиэтажек повреждена плита кровельного перекрытия, частично выбиты окна в трех домах. В настоящее время специалисты проверили помещения на предмет безопасности, россияне вернулись в свое жилье, передает Telegram-канал Baza.

В нескольких регионах России звучали сирены

Предупреждения о ракетной опасности были в крупных городах от Чебоксар и Казани до Набережных Челнов и Самары, пишет Telegram-канал Shot.

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Сочи воет сирена воздушной опасности, в городе введен статус «Атака», уточняет SHOT. По словам местных жителей, было уже около 15 взрывов, над Черным морем видели дым от сбитых украинских дронов.

Звуки сирен воздушной тревоги и взрывы также слышали жители Таганрога Ростовской области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял об 11 летевших на Москву дронах ВСУ. О каких-либо повреждениях он не сообщал.