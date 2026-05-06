Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала журналиста Александра Плющева (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) рассказал о возможной провокации со стороны Киева в День Победы в Москве. По его словам, во время парада над Красной площадью могут пролететь дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
При этом Подоляк заверил, что наносить удары по участникам парада украинские власти не собираются — беспилотники лишь пролетят над ними, а затем отправятся к цели.
Пролетели наши дроны над Красной площадью и полетели дальше бомбить Усть-Лугу (морской порт в Ленинградской области — прим. «Ленты.ру») или уничтожать что-нибудь еще
Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что украинские дроны могут появиться на параде в честь Дня Победы.
В России пообещали ответить ударом по центру Киева
Активность ВСУ в небе Москвы во время парада на Красной площади будет расцениваться как угроза безопасности, в связи с чем Киеву «будет дан жесткий ответ», заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.
Не дай бог кто-то появится, будет нанесен удар по центру Киева
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец также считает, что Москва может ответить на провокацию ударами по центрам принятия решений в Киеве.
Если они будут бить беспилотниками, мы ударим еще сильнее. Но на этот раз я уверен, что будет основной удар сосредоточен на центрах принятия решений. Это Минобороны, Генштаб, Верховная Рада, бункер Зеленского
До этого Министерство обороны России предупредило, что Вооруженные силы РФ нанесут ответный массированный ракетный удар по Киеву, если украинская сторона попытается сорвать празднование 9 Мая. В связи с чем ведомство призвало мирных жителей и сотрудников дипломатических ведомств покинуть столицу Украины.
Предупреждаем гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город
Россия объявила перемирие на время празднования Дня Победы
Вместе с тем Минобороны России объявило перемирие в зоне специальной военной операции в честь празднования Дня Победы. Режим прекращения огня будет действовать 8 и 9 мая.
В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина 8-9 мая 2026 года объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Однако в Киеве заявили, что не будут соблюдать перемирие с Россией на 9 Мая. Причиной стало якобы нарушение российской стороной режима тишины, объявленного Зеленским с полуночи 6 мая.
Сенатор Владимир Джабаров назвал объявление Зеленским перемирия и последующую атаку ВСУ на Крым провокацией и пообещал дать жесткий ответ, если Киев решит атаковать российскую территорию 9 мая.