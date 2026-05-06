Бывший СССР
11:30, 6 мая 2026

В офисе Зеленского пригрозили пролетом дронов над Москвой в День Победы

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Scott Peterson / Getty Images

Киев собирается устроить пролет дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Москвой во время парада на День Победы. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире YouTube-канала журналиста Александра Плющева (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов).

По его словам, руководство Украины не планирует наносить удары по параду, однако беспилотники ВСУ могут пролететь над парадом перед последующей атакой на другие цели.

«Пролетели наши дроны над Красной площадью и полетели дальше бомбить Усть-Лугу или уничтожать что-нибудь еще», — сказал советник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по Параду Победы в Москве. Он заявил, что 9 Мая над Москвой могут пролететь украинские дроны.

