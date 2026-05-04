Зеленский пригрозил ударом по параду Победы 9 мая в Москве

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Армении, трансляцию которого вело агентство Armenpress.

«Украинские дроны могут также прилететь на этом параде», — сообщил Зеленский.

3 мая Владимир Зеленский прибыл в Ереван для участия в саммите. У трапа самолета его встретил спикер парламента Армении Ален Симонян. Позже он также пожал руку премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Саммит ЕПС проходит в Армении с 4 по 5 мая. На нем собрались лидеры стран Евросоюза, Западных Балкан, Южного Кавказа, а также Украины и Молдавии. Они будут обсуждать вопросы безопасности, процесс сближения Армении с ЕС и перспективы разрешения украинского конфликта.

