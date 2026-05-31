Атака российского БПЛА на транспорт ВСУ в Славянске попала на видео

В сети появились кадры, запечатлевшие удар российского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с оптоволоконной системой управления по транспортному средству Вооруженных сил Украины. Видео разместил Telegram-канал «Бригада "Север-V" ДК ВС РФ».

Атака была проведена на маршруте снабжения ВСУ в городе Славянске. В результате попадания транспорт противника поражен.

До этого было опубликовано видео, на котором запечатлен результат применения фугасной авиационной бомбы ФАБ-3000.

Ранее был запечатлен удар по пункту временной дислокации, который использовался украинскими силами для размещения личного состава и оборудованных огневых позиций.