Обстановка в Нижнем Новгороде после атаки ВСУ на город попала на видео

Очевидцы сняли на видео обстановку в Нижнем Новгороде после атаки ВСУ

Очевидцы сняли на видео обстановку в Нижнем Новгороде после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры из города публикует Mash.

На выложенное порталом видео попало полицейское оцепление возле здания суда, по которому ударил украинский беспилотник. «Территория здания оцеплена, часть подъезда к нему перекрыта», — сообщили журналисты.

Остаются ли на месте атаки взрывоопасные фрагменты, не уточняется.

Об ударе беспилотника ВСУ по зданию суда в городе объявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. О пострадавших не сообщалось.