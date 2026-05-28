«Радио Судного дня» передало сообщение о паранойе

Радиостанция УВБ-78 передала сообщение со словом паранойя

Радиостанция УВБ-76 передала новое сообщение. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

«Радио Судного дня» начало вещание в 10:54 по московскому времени. Шифровка, прозвучавшая в его эфире, содержала слово «паранойя». Передач с таким содержанием на станции прежде не было.

НЖТИ 34509 ПАРАНОЙЯ 8268 8193

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее сообщалось, что энтузиастам удалось выяснить, где располагается передатчик новой номерной станции, которую сравнивают с УВБ-76. Она начала вещание на персидском языке сразу после американских и израильских ударов по Ирану.