12:44, 28 мая 2026

Суд решил судьбу изнасиловавшего девушку в лифте жилого дома россиянина

Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: HTWE / Shutterstock / Fotodom

В Москве арестовали мужчину за изнасилование девушки в лифте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В отношении россиянина расследуется уголовное дело по статьям 132 («Иные насильственные действия сексуального характера») и 158 («Кража») УК РФ.

По данным следствия, ночью 22 мая 29-летний мужчина в лифте жилого дома на Октябрьской улице напал на девушку и совершил в отношении нее насильственные действия, а затем похитил телефон.

После произошедшего пострадавшая сразу обратилась в правоохранительные органы. Злоумышленник в кратчайшие сроки был установлен и задержан.

По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела он также проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина изнасиловал молодую девушку.

