В России на общественное обсуждение представили законопроект о парковках

Минтранс вынес на публичное обсуждение законопроект о постоплате парковок

Министерство транспорта РФ представило на общественное обсуждение законопроект, согласно которому у водителей появится право оплачивать парковку в течение суток без наложения каки-либо санкций. Об этом пишет РИА Новости.

Нововведение коснется только тех платных стоянок, где на въездах и выездах не установлены шлагбаумы или другие автоматические устройства фиксации. Автомобилисты смогут перевести деньги за услугу в любой момент до истечения суток с момента начала парковки. Авторы инициативы уверены, что такой подход сделает систему удобнее и избавит граждан от административной ответственности.

Кроме того, законопроект впервые на федеральном уровне вводит определение парковочной деятельности и формирует общие стандарты управления ею.

Еще в марте 2026 года председатель правительства Михаил Мишустин дал главам федеральных ведомств ряд поручений. В частности, Министерству транспорта РФ было дано распоряжение до 1 июня подготовить и представить предложения о законодательном закреплении системы постоплаты на парковках.