«АвтоВАЗ» раскрасит Lada Azimut в три новых цвета

«АвтоВАЗ» раскрасит Lada Azimut в новые цвета «Гоби», «Эмеральд» и «Серенада»

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» будет использовать для покраски своего кроссовера Lada Azimut, поставки которого начнутся в сентябре, три новых цвета, помимо семи основных. Об этом со ссылкой на информацию компании сообщает РИА Новости.

Сейчас в цветовой гамме автомобилей Lada восемь оттенков — бордовый, синий, темно-серый, серебристый, золотисто-коричневый, белый, черный и оранжевый, однако последний доступен только для кросс-универсала Iskra.

Под выпуск Azimut добавили три цвета: «Гоби» (бежевый), «Эмеральд» (зеленый) и «Серенада» (цвет морской волны). В компании подчеркнули, что все лакокрасочные материалы были проверены на устойчивость к основным угрозам и показали хорошие результаты.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что Lada Azimut способен изменить отношение покупателей к отечественному автопрому в лучшую сторону. По его словам, в год производитель сможет продавать около 70 тысяч экземпляров новой модели.

Ранее сообщалось, что Lada сохранила первенство в списке самых аварийных автомобилей по итогам первых трех месяцев 2026 года. На долю бренда пришлось 13 процентов от всех ДТП.