Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
14:40, 28 мая 2026Авто

«АвтоВАЗ» раскрасит Lada Azimut в три новых цвета

«АвтоВАЗ» раскрасит Lada Azimut в новые цвета «Гоби», «Эмеральд» и «Серенада»
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» будет использовать для покраски своего кроссовера Lada Azimut, поставки которого начнутся в сентябре, три новых цвета, помимо семи основных. Об этом со ссылкой на информацию компании сообщает РИА Новости.

Сейчас в цветовой гамме автомобилей Lada восемь оттенков — бордовый, синий, темно-серый, серебристый, золотисто-коричневый, белый, черный и оранжевый, однако последний доступен только для кросс-универсала Iskra.

Под выпуск Azimut добавили три цвета: «Гоби» (бежевый), «Эмеральд» (зеленый) и «Серенада» (цвет морской волны). В компании подчеркнули, что все лакокрасочные материалы были проверены на устойчивость к основным угрозам и показали хорошие результаты.

Гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на встрече с президентом страны Владимиром Путиным заявил, что Lada Azimut способен изменить отношение покупателей к отечественному автопрому в лучшую сторону. По его словам, в год производитель сможет продавать около 70 тысяч экземпляров новой модели.

Ранее сообщалось, что Lada сохранила первенство в списке самых аварийных автомобилей по итогам первых трех месяцев 2026 года. На долю бренда пришлось 13 процентов от всех ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ушаков отреагировал на требования Каллас к России

    Медведев высказался об ограничениях в отношении России

    Спасатели назвали важный для ребенка навык

    Россиянин похитил девочку и попытался изнасиловать

    Российский автопроизводитель представил бронированный пикап

    Ставший фигурантом уголовного дела российский мэр не пришел в суд

    17-летний сын Анджелины Джоли и Брэда Питта кардинально сменил имидж

    В России заявили о шансе на возвращение хоккейной сборной на международные турниры

    Зеленский заявил о планах Украины закупить 22 истребителя

    В Госдуме назвали виновных в инцидентах с направляющимися на Россию дронами в Прибалтике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok