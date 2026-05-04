Россиянам назвали самые аварийные машины

Самыми аварийными автомобилями в России страховщики назвали Lada, Toyota и Kia

Отечественная Lada сохранила первенство в списке самых аварийных автомобилей по итогам первых трех месяцев 2026 года. На долю машин этого бренда пришлось 13 процентов от всех зафиксированных дорожно-транспортных происшествий. Годом ранее показатель составлял 16 процентов, пишут «Известия» со ссылкой на «Страховой Дом ВСК».

Вторую строчку заняла Toyota с результатом 11 процентов (8,3 процента в 2025 году). Третье место у Kia, доля которой достигла 7 процентов против прошлогодних 5,2 процента. Четвертая позиция досталась Hyundai, у которой тоже 7 процентов (ранее 6,1 процента). Замкнул пятерку лидеров Nissan, на который пришлось 5 процентов аварий.

Заметно увеличилась частота происшествий с участием машин китайских брендов. Если год назад на них приходилось 7 процентов случаев, то теперь этот показатель вырос до 9 процентов. Чаще всего в дорожные инциденты попадали Chery (1,8 процента от общего числа и пятая часть от всех аварий среди «китайцев»), а также Haval и Geely. Все три марки продемонстрировали рост аварийности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самая напряженная ситуация на дорогах сохраняется в Москве (8 процентов ДТП от общего числа), Московской области (6,5 процента) и в Краснодарском крае (6 процентов). Далее следуют Новосибирская область (4,7 процента), Татарстан (3,2 процента) и Ростовская область (3 процента). Самые аккуратные водители живут в Перми и Иркутске (по 0,9 процента), Томске (0,7 процента) и Ленинградской области (0,5 процента). Мужчины по-прежнему чаще попадают в ДТП (77 процентов), но их доля снизилась (83 процента годом ранее).

В страховой компании отметили, что около семи процентов аварий зафиксировано с участием премиальных машин. Чаще всего в ДТП попадают водители Mercedes-Benz (около 30 процентов), BMW (23 процента) и Audi (17 процентов).

