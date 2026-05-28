15:48, 28 мая 2026

Новые российские гражданские самолеты защитили от тарана

Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Интерьеры для новых российских гражданских самолетов проходят строгие испытания, в том числе на пулестойкость и устойчивость к тарану. Об этом рассказала директор по производству компании-производителя «Авиационные интерьеры» Гульназ Садыкова, сообщает РИА Новости.

По ее словам, защита от такого типа угроз нужда для кабины экипажа. Также все материалы проверяют на сжатие, отрыв, растяжение, горение и токсичность дыма.

«Каждый этап на производстве сопровождается отделом технического контроля. Готовые детали проверяют на контрольно-измерительной машине или лазерным сканером. Оборудование сравнивает реальную геометрию детали с цифровой моделью», — подчеркнула она.

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что салон российского производства, устанавливаемый на самолет SJ-100, импортозамещенную версию SSJ-100, качественнее того, что поставляли зарубежные производители. По его мнению, лучше оказались панели, кресла пассажиров, бортпроводников, системы кондиционирования и освещения. По каким параметрам проводилось сравнение, чиновник не уточнил.

К настоящему времени ни один из новых российских самолетов не прошел этап сертификации. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Ростеха» Сергей Чемезов признал, что начало их серийных поставок в авиакомпании снова немного задерживается.

