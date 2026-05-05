В России похвалили импортозамещенный SJ-100

Глава Минпромторга Алиханов рассказал об улучшении салона для самолета SJ-100

Салон российского производства, устанавливаемый на самолет SJ-100, импортозамещенную версию SSJ-100, лучше того, что поставляли зарубежные производители. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Он указал, что более качественными оказались панели, кресла пассажиров, бортпроводников, а также внутрисалонное оборудование, в том числе системы кондиционирования и освещения.

Первый салон недавно смонтировали в одной из машин, которая участвует в сертификационных испытаниях в «Жуковском». По каким параметрам проводилось сравнение, министр не уточнил.

Ранее в Минпромторге утверждали, что в испытаниях участвуют полностью импортозамещенные самолеты. В частности, в январе ведомство показало самолет, полностью собранный по серийной технологии с готовым салоном, который, как следует из нынешних слов Алиханова, был еще иностранного производства.

В январе Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех») предполагала, что работы по сертификации ПД-8 удастся закончить ближе к концу лета. Отдельные эксперты выражают сомнения, что разработчику удастся уложиться в настолько короткие по мировым меркам сроки.

Ранее, в ноябре прошлого года, глава Росавиации Дмитрий Ядров утверждал, что первым новым сертифицированным российским самолетом станет Ил-114-300. По его словам, испытания должны были завершиться в первом квартале 2026-го. В марте он рассказал о переносе выдачи сертификата на май или июнь.