МИД: Посла России в Армении вызвали в Москву для консультации

Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву из-за действий армянских властей. Об этом сообщает МИД РФ.

Согласно сообщению пресс-службы, Копыркин нужен для консультации в связи с шагами армянского руководства, которые направлены на сближение с Евросоюзом. Отмечается, что это наносит ущерб взаимодействию России и Армении в рамках ЕАЭС.

Ранее президент России Владимир Путин призвал Армению подумать о том, куда она будет поставлять свои сельскохозяйственные товары, если решить разорвать экономические связи с ЕАЭС и наладить их с Евросоюзом. «Надо посмотреть, куда пойдет товар. Ну, скажем, то же вино. В Испанию? Во Францию? В Италию? В Португалию? Куда? Честно, надо подумать», — сказал президент.