Российский генерал лишился свободы из-за премий

09:52, 30 мая 2026

Суд приговорил к шести годам колонии экс-главу УФСИН Башкирии Дзюбу из-за премий
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд приговорил к шести годам лишения свободы бывшего главу управления ФСИН России по Республике Башкортостан Владислава Дзюбу за превышение служебных полномочий. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Осужденного лишили звания генерал-майора внутренней службы. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Суд установил, что Дзюба, руководивший башкирским УФСИН пять лет, заставил 70 подчиненных отдать ему свои премии на общую сумму почти 3,5 миллиона рублей якобы для нужд ведомства.

Его задержали в 2025 году и сразу же арестовали. Должностное преступление выявили сотрудники ФСБ совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России.

