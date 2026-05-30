Мужчина затащил в подъезд и попытался изнасиловать маленькую девочку в российском регионе

В Тюмени мужчина затащил в подъезд и попытался изнасиловать маленькую девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленник схватил пятилетнюю девочку на детской площадке и потащил ее в подъезд, пока игравшие рядом дети пытались его остановить и звали на помощь. Спасти ребенка удалось проезжавшей мимо 31-летней Юлии, услышавшей крики детей и забежавшей в дом вслед за мужчиной.

Сообщается, что преступник попытался скрыться, однако вскоре был найден и задержан полицией.

Ранее в Москве был задержан мужчина 1964 года рождения за развратные действия в отношении двух несовершеннолетних на детской площадке.