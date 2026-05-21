В Москве на детской площадке задержали педофила

В Москве задержан мужчина 1964 года рождения за развратные действия в отношении двух несовершеннолетних на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Ему предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»). Сейчас фигурант заключен под стражу.

По данным следствия, 16 мая обвиняемый совершил развратные действия в отношении двух детей 2011 года рождения на детской площадке на улице Солдатской. Об увиденном они рассказали родителям. В свою очередь те обратилась в правоохранительные органы.



