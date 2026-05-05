Подъездного педофила-насильника из Москвы приговорили к восьми годам

В Москве суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 37-летнего мужчину, изнасиловавшего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ. Следствие и суд установили, что 30 августа 2025 года мужчина напал на 16-летнюю девочку в подъезде дома и совершил в отношении нее насильственные действия. Об этом потерпевшая рассказала родителям, и те обратились в полицию.

