14:57, 5 мая 2026Силовые структуры

Подъездного педофила-насильника из Москвы приговорили к восьми годам

В Москве суд приговорил к 8 годам колонии изнасиловавшего в подъезде девочку
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 37-летнего мужчину, изнасиловавшего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

Мужчину признали виновным в преступлении по пункту «а» части 3 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней») УК РФ. Следствие и суд установили, что 30 августа 2025 года мужчина напал на 16-летнюю девочку в подъезде дома и совершил в отношении нее насильственные действия. Об этом потерпевшая рассказала родителям, и те обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что в Курганской области двух подростков обвинили в теракте. Они совершили поджог за 25 тысяч рублей.

