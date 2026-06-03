Раскрыты методы проверки подлинности уведомления от Telegram

МВД: Официальные аккаунты Telegram не предлагают добавить их в контакты

Официальные аккаунты Telegram не обладают статусом «был(а) недавно», а также не предлагают добавить их в контакты. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации ведомства, аферисты продолжают похищать Telegram-аккаунты через фейковые уведомления об «удалении аккаунта». Жертва может получать сообщения якобы от администрации сервиса, в котором злоумышленники угрожают скорым удалением учетной записи. Пользователю предлагают срочно «отменить процедуру», затем он переходит по ссылке или нажимает кнопку. Так мошенникам передается код авторизации и доступ к аккаунту, уточнили в МВД.

Помимо вышеуказанных критериев, стоит обратить внимание на дату создания и страну регистрации аккаунта — если «официальный представитель Telegram» зарегистрирован лишь в 2024–2025 году или привязан к неожиданной стране, это серьезный повод усомниться в его подлинности, заключили в ведомстве.

Ранее эксперт по кибербезопасности компании F6 Сергей Золотухин заявил, что мошенники воруют аккаунты в Telegram под предлогом «переезда чата». Пользователям предлагают перейти по ссылке, а когда человек нажимает на нее, он попадет во встроенное веб-приложение с просьбой ввести пятизначный код под предлогом проверки. Так киберпреступники и получают доступ к учетной записи.