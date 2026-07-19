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14:08, 19 июля 2026Россия

ВС России уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Минобороны России: ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vlad Smilianets / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом заявили в Минобороны страны, передает РИА Новости.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — сообщили в ведомстве.

19 июля стало известно, что ВС России взяли еще один населенный пункт. Речь шла о Вольном в Днепропетровской области.

Минобороны вместе с тем раскрыло число сбитых над Россией за ночь БПЛА ВСУ. Они были уничтожены в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями.

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