ВС России уничтожили безэкипажные катера ВСУ в Черном море

Минобороны России: ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в Черном море

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два безэкипажных катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом заявили в Минобороны страны, передает РИА Новости.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — сообщили в ведомстве.

19 июля стало известно, что ВС России взяли еще один населенный пункт. Речь шла о Вольном в Днепропетровской области.

Минобороны вместе с тем раскрыло число сбитых над Россией за ночь БПЛА ВСУ. Они были уничтожены в том числе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями.