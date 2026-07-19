Минобороны раскрыло число сбитых над Россией за ночь БПЛА ВСУ

Минобороны: В ночь на 19 июля над Россией уничтожили 140 беспилотников ВСУ

В ночь на 19 июля над Россией средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 140 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

«В течение ночи, в период с 20:00 мск 18 июля до 8:00 мск 19 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что беспилотники были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваториями Азовского и Черного морей.

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, области и других городах при помощи высокоточного оружия и беспилотников. Цели одной из крупнейших с начала специальной военной операции атак на столицу Украины раскрыли в Минобороны России.

