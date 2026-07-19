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10:23, 19 июля 2026Бывший СССР

«Заряжены и продолжаем». ВС России атаковали военные предприятия и склады в Киеве, горит порт в Одессе

ВС России нанесли удар по предприятиям ВПК и логистическим центрам в Киеве
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Российские войска в ночь на 19 июля нанесли удары по военно-промышленным объектам и центрам логистики в Киеве, области и других городах при помощи высокоточного оружия и беспилотников. Цели одной из крупнейших с начала специальной военной операции (СВО) атак на столицу Украины раскрыли в Минобороны России.

«<...> По предприятиям военной промышленности и логистическим центрам в городе Киев и Киевской области, по объектам инфраструктуры порта Южный Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ» — говорится в сообщении.

В Минобороны также опубликовали изображение с надписью на фоне работающего оперативно-тактического ракетного комплекса: «Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем».

Фото: «Минобороны России» / Max

Какие объекты в Киеве попали под удар ВС России

В Киеве под атакой оказались предприятия ракетно-космической промышленности ГАХК «Артем» и радиоэлектронной промышленности «Радионикс», где собирают системы управления для ракет «Фламинго», FP-7 и FP-9, «Нептун-МД» и проекта «Клон». Кроме того, Вооруженные силы России поразили предприятие «Киев-90» (ООО «Меридиан» имени С.П. Королева), выпускавшее комплектующие для систем наведения и ряда агрегатов управляемых ракет «Нептун-МД».

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Удар нанесен по производству «Оаклайн» в украинской столице. На нем делали комплектующие для БПЛА большой дальности типа Deep Strike, батареи и другие детали для FPV-дронов, а также хранили беспилотники. Помимо этого, под атакой оказался сортировочный центр «Новой почты», где хранили продукцию двойного назначения, в том числе для производства БПЛА, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Нанесены удары по другим городам Украины

В Киевской области российские войска поразили логистический центр Тарасовка «Антел Пропертис», где хранили и собирали комплектующие для производства беспилотников большой дальности.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Отдельным направлением для нанесения высокоточных ударов стала Одесская область: там они пришлись на емкости с горюче-смазочными материалами в порту Южный, предназначенные Вооруженным силам Украины.

Беспилотник «Герань-4 сикер» поразил железнодорожный локомотив, который использовался для перевозки вооружения, военной и специальной техники, а также материальных средств ВСУ. Это произошло в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области. Аналогичный БПЛА атаковал логистический центр в Днепропетровске.

Минобороны России / Мах

Пораженный ВС России завод «Меридиан» был стратегически важен для Украины

Предприятие «Меридиан» имени С.П. Королева, которое в ночь на 19 июля было поражено ударом ВС России, имеет стратегическое значение для Украины, согласно документам украинского кабмина.

«Меридиан» внесли в список объектов, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности страны, 4 марта 2015 года. Его основали в 1953 году, сейчас оно производит комплектующие для систем наведения ракет «Нептун-МД».

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По оценкам мониторинговых ресурсов, Киев получил «месячную» норму ракет за одну ночь.

Согласно наблюдениям «Военного обозревателя», ВС России этой ночью запустили около 51 ракеты по целям в Киеве и области:

  • минимум 38 баллистических ракет «Искандер-М»
  • шесть гиперзвуковых ракет «Циркон»
  • четыре крылатые ракеты Х-59/69 воздушного базирования
  • две сверхзвуковые крылатые ракеты «Оникс» комплексом «Бастион-П»
  • одну противорадиолокационную ракету Х-31П

Ранее Путин пообещал зеркальные и более мощные ответы на удары по России.

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