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08:10, 19 июля 2026Бывший СССР

ВС России поразили «Геранью» логистический центр ВСУ и показали это на видео

ВС России ударом «Герани-4 сикер» поразили логистический центр ВСУ в Днепропетровске
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Минобороны России / Мах

Вооруженные силы (ВС) России ударом беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер» поразили логистический центр Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере Мах и показало видео удара.

На кадрах объективного контроля от 18 июля видно, как в результате удара цель была успешно поражена.

Российские военные в ночь на 19 июля нанесли массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по важному для ВСУ заводу радиоэлектроники в Киеве.

Кроме того, армия России поразила тренировочную базу с иностранными наемниками под Одессой.

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