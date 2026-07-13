Путин пообещал зеркальные и более мощные ответы на удары по России

Путин пообещал чувствительный ответ на атаки по РФ с нарастающим масштабом

Ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее, заявил президент Владимир Путин. Такое заявление глава государства сделал в ходе осмотра выставки Народного фронта «Все для Победы!», где ему показали макет зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С», передает РИА Новости

«Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они ни пытались наносить удары на территории РФ, мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что украинские атаки создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России. Особенно напряженной ситуация с топливом остается в Крыму. Это признал глава региона Сергей Аксенов. В определенные дни бензина в продаже на местных автозаправочных станциях не будет. То же самое, подчеркнул он, касается и электроснабжения в регионе.

На исправление кризисной ситуации в регионе потребуется определенное время, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.