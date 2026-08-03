Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:54, 3 августа 2026 (обновлено: 15:01, 3 августа 2026)Россия

19 российских вузов получили предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам о недопустимости нарушений
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам о недопустимости нарушений. Такая информация приводится в канале ведомства в «Максе».

В Рособрнадзоре уточнили, что изменить качество работы предложено Московскому исследовательскому университету имени Л. С. Выгодского, Балтийскому технологическому университету, Международному медицинскому университету (Казань), Центру подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви, Казанскому инновационному университету имени В.Г. Тимирясова, Санкт-Петербургскому государственному лесотехническому университету имени С.М. Кирова, Российскому университету транспорта.

Также предостережения были направлены руководству Чайковской государственной академии физической культуры и спорта в Пермском крае, Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Л.Я. Флорентьева, Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева-КАИ и другим.

До этого сообщалось, что Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам Москвы. Они коснулись Московского государственного лингвистического университета, Российского университета медицины Минздрава России и Московской международной академии

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Шестеро россиян погибли во время отдыха на пляже под Геленджиком
    В России создали прототип вакцины от самого распространенного рака
    Действия российского министра нанесли многомиллионный ущерб бюджету
    В России спрогнозировали рост числа атак БПЛА ВСУ при одном условии
    Зеленский созвал совет для подготовки к зиме
    Назван возможный преемник Мерца
    Названа стратегия Ирана в давлении на США
    Число жертв и пострадавших при ударе ВСУ по Геленджику резко возросло
    Врач объяснил причину недостоверности анализов крови и мочи на кортизол
    Кровавая резня в Подмосковье попала на видео
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok