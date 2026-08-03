19 российских вузов получили предостережения

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам о недопустимости нарушений

Рособрнадзор объявил предостережения 19 вузам о недопустимости нарушений. Такая информация приводится в канале ведомства в «Максе».

В Рособрнадзоре уточнили, что изменить качество работы предложено Московскому исследовательскому университету имени Л. С. Выгодского, Балтийскому технологическому университету, Международному медицинскому университету (Казань), Центру подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской Православной Церкви, Казанскому инновационному университету имени В.Г. Тимирясова, Санкт-Петербургскому государственному лесотехническому университету имени С.М. Кирова, Российскому университету транспорта.

Также предостережения были направлены руководству Чайковской государственной академии физической культуры и спорта в Пермском крае, Нижегородского государственного агротехнологического университета имени Л.Я. Флорентьева, Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева-КАИ и другим.

До этого сообщалось, что Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам Москвы. Они коснулись Московского государственного лингвистического университета, Российского университета медицины Минздрава России и Московской международной академии