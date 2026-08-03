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14:56, 3 августа 2026 (обновлено: 15:07, 3 августа 2026)Наука и техника

Популярная специя оказалась помощником в защите кишечника от повреждения

F&F: Куркумин уменьшает воспаление и повреждение кишечника при заражении сальмонеллой
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Travel Faery / Shutterstock / Fotodom

Куркумин — активное вещество куркумы — может уменьшать воспаление и повреждение кишечника при заражении сальмонеллой. К такому выводу пришли ученые в статье, опубликованной в журнале Food & Function (F&F).

Ученые проверили действие куркумина на клетках и мышах, зараженных бактерией Salmonella Enteritidis. Вещество подавляло активность сигнального пути NF-κB, который запускает сильную воспалительную реакцию. В результате снижалась выработка провоспалительных молекул IL-1β, IL-6 и TNF-α, а уровень противовоспалительного IL-10, напротив, повышался.

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У зараженных мышей куркумин уменьшал потерю веса, повреждение кишечника, печени и селезенки. Кроме того, количество бактерий в тканях снизилось почти в 100 раз. Вещество также помогло восстановить микрофлору кишечника: ограничило размножение потенциально опасных бактерий и увеличило количество полезных лактобактерий.

На фоне приема куркумина уровень короткоцепочечных жирных кислот, необходимых для питания клеток кишечника и поддержания защитного барьера, вырос на 40-75 процентов.

Авторы считают, что куркумин может стать основой функциональных продуктов для поддержки кишечника при инфекциях, однако пока его эффективность подтверждена только в лабораторных экспериментах и исследованиях на животных.

Ранее ученые выяснили, что куркумин в сочетании с витамином D замедляет разрушение хряща при остеоартрите.

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