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16:37, 14 июля 2026Наука и техника

Привычная приправа оказалась защитником суставов от разрушения

Nutrients: Куркумин в сочетании с витамином D замедляет разрушение хряща при остеоартрите
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Valentin Balan / Unsplash

Куркумин — активное вещество куркумы — в сочетании с витамином D может замедлять разрушение суставного хряща при остеоартрите. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые смоделировали остеоартрит коленного сустава у 30 крыс, после чего в течение 12 недель давали животным витамин D, куркумин, комбинацию этих веществ либо не проводили дополнительного лечения. Исследователи оценивали отек колена, способность животных опираться на поврежденную конечность, состояние хряща и уровень воспаления в суставе.

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Витамин D и куркумин по отдельности уменьшали отек, облегчали нагрузку на больную лапу и замедляли повреждение хрящевой ткани. Наиболее выраженный эффект наблюдался при их совместном применении: толщина хряща почти восстановилась до показателей здоровых животных, а оценка степени его разрушения снизилась примерно втрое по сравнению с группой без лечения.

Комбинация также уменьшила концентрацию провоспалительных веществ TNF-α, IL-1β и MCP-1 и усилила работу естественной антиоксидантной защиты организма. Авторы предполагают, что витамин D и куркумин защищают суставы одновременно от воспаления и окислительного повреждения.

Ранее ученые выяснили, что куркумин снижает повреждение сердца и нарушения ритма при тепловом ударе.

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