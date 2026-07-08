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15:40, 8 июля 2026Экономика

Ситуацию с топливом в Крыму оценили

Аксенов: Ситуация с топливом и электроэнергией в Крыму остается напряженной
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Ситуация с топливом в Крыму остается напряженной, в определенные дни бензина в продаже на местных автозаправочных станциях (АЗС) не будет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Кризисная ситуация сохранится «на некоторое время», пояснил он. То же самое касается и электроснабжения в регионе. «Точных графиков подачи электричества не будет, проблема с поставками электроэнергии сохраняется», — констатировал Аксенов.

Власти региона, подчеркнул он, предпринимают все усилия для налаживания поставок автомобильного топлива и электроэнергии. Подобного рода вопросы, заверил Аксенов, обсуждаются «в круглосуточном режиме».

Проблемы с доступностью автомобильного топлива в Крыму возникли на фоне участившихся атак украинских беспилотников на трассу «Новороссия», соединяющую полуостров с Ростовом-на-Дону. В результате в конце мая премиальную марку бензина АИ-95 в регионе стали продавать по талонам, а на подъездах к автозаправочным станциям начали формироваться длинные очереди.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал сделать все возможное, чтобы как можно скорее вернуть АИ-92 и АИ-95 на заправки. Сложившуюся ситуацию он объяснил «логистическими сложностями, причины которых известны». На исправление ситуации, признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, потребуется время.

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