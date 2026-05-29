Власти Севастополя пообещали вернуть бензин на заправки

Глава Севастополя Развожаев пообещал вернуть бензин на заправки в течение дня

По состоянию на 29 мая на заправках Севастополя осталось дизельное топливо, хотя и не на всех, но нет бензина Аи-92 и Аи-95. Об этом в своем Telegram-канале сообщил, попросив горожан отнестись к ситуации с пониманием, губернатор региона Михаил Развожаев.

Он пообещал, что поставки топлива состоятся в течение дня. Вопросы находятся на контроле Минэнерго России и Минтранса России. Сложившуюся ситуацию чиновник объяснил «логистическими сложностями, причины которых известны».

«Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки», — отметил Развожаев.

Неделю назад власти Севастополя ввели ограничения на продажу топлива — не более 20 литров в одни руки. Тогда чиновник также указывал на логистические сложности.

В прошлом году ограничения на продажу бензина в городе пришлось вводить только в конце сентября. На тот момент в одни руки можно было получить не более 30 литров, причем это касалось только бензина

Между тем «Известия» со ссылкой на собственных корреспондентов сообщают о возникающих проблемах с доступностью бензина в центральных районах страны. При этом речь идет не о невозможности заправить автомобиль, а о отсутствии топлива на отдельных АЗС.