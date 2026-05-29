Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:12, 29 мая 2026Экономика

Власти Севастополя пообещали вернуть бензин на заправки

Глава Севастополя Развожаев пообещал вернуть бензин на заправки в течение дня
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По состоянию на 29 мая на заправках Севастополя осталось дизельное топливо, хотя и не на всех, но нет бензина Аи-92 и Аи-95. Об этом в своем Telegram-канале сообщил, попросив горожан отнестись к ситуации с пониманием, губернатор региона Михаил Развожаев.

Он пообещал, что поставки топлива состоятся в течение дня. Вопросы находятся на контроле Минэнерго России и Минтранса России. Сложившуюся ситуацию чиновник объяснил «логистическими сложностями, причины которых известны».

«Правительство Севастополя и руководство Республики Крым делают все возможное, чтобы нормализовать обстановку в кратчайшие сроки», — отметил Развожаев.

Неделю назад власти Севастополя ввели ограничения на продажу топлива — не более 20 литров в одни руки. Тогда чиновник также указывал на логистические сложности.

В прошлом году ограничения на продажу бензина в городе пришлось вводить только в конце сентября. На тот момент в одни руки можно было получить не более 30 литров, причем это касалось только бензина

Между тем «Известия» со ссылкой на собственных корреспондентов сообщают о возникающих проблемах с доступностью бензина в центральных районах страны. При этом речь идет не о невозможности заправить автомобиль, а о отсутствии топлива на отдельных АЗС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пригрозил Румынии ответом

    В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 16 человек

    Рублев вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

    Методы воспитания сына довели россиянку до статьи

    В России начались продажи нового компакт-кросса Kia

    МИД Польши возмутился героизацией бандеровцев на Украине

    Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

    Полковник в отставке назвал цель беспилотников в Прибалтике, Польше и Румынии

    Новое правительство Латвии пообещало решить одну насущную проблему

    На Солнце произошла мощная вспышка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok