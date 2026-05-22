В российском регионе ограничили продажу бензина в одни руки

Губернатор Севастополя Развожаев ввел ограничения на продажу топлива на АЗС

Власти Севастополя ввели ограничения на розничные продажи топлива. В одни руки на АЗС будут отпускать не более 20 литров бензина или дизельного топлива. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Михаил Развожаев.

Он объяснил, что в целом самые популярные виды топлива в городе есть, но не на всех заправках. Сложившуюся ситуацию чиновник объяснил «определенными логистическими сложностями, причины которых известны».

Решение по ограничениям приняты по итогам вечерних и утренних оперативных совещаний на эту тему. Правительство Севастополя и руководство Республики Крым пытаются сделать все возможное для нормализации обстановки в ближайшие сроки.

По словам Развожаева, при необходимости топливо могут залить и в канистру, но не более 20 литров. Губернатор попросил горожан отнестись к изменениям с пониманием.

В прошлом году ограничения на продажу бензина в Севастополе вводились в конце сентября. Тогда в одни руки можно было получить не более 30 литров, причем ограничения касались только бензина, а дизельного топлива в городе хватало. Справиться с дефицитом удалось в октябре.

Накануне, 21 мая, в Минэнерго заверили, что топливная отрасль России полностью готова к прохождению периода сезонного роста спроса на бензин и дизтопливо в плановом режиме, ситуация остается стабильной и контролируемой, а ни в одном из регионов не фиксируется проблем с его доступностью в рознице.

До этого пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле не видят рисков дефицита топлива из-за атак Украины на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).