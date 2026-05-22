Россиян попросили не ждать снижения цен на шоколад

Сотрудник института РАН Гаврилова исключила скорое падение цен на шоколад в мире

Падение мировых цен на какао-бобы по итогам первого квартала 2026 года в 1,9 раза не означает, что вслед за ним станет дешеветь шоколад. Об этом в комментарии РИА Новости рассказала научный сотрудник Института Африки РАН Нина Гаврилова.

По ее словам, растущие цены на производственные процессы, электроэнергию и логистику, а также повышение других сопутствующих расходов не позволят производителям сделать продукцию доступнее для покупателей.

«Розничные цены на шоколад и шоколадную продукцию реагируют не так быстро, как это происходит на биржевом рынке сырья», — объяснила эксперт.

Стоимость какао в 2026-2027 годах, ожидает она, останется в диапазоне 3-4 тысяч долларов за тонну, если только не случится каких-то чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что в 2025 году продажи шоколадных плиток в России упали на 15 процентов в натуральном выражении, до 231 тысячи тонн, но в связи с ростом цен увеличились на 14 процентов в денежном, до 292 миллиардов рублей. Эксперты объясняют такую тенденцию тем, что покупатели стали выбирать более дешевые сладости, а сам конечный продукт подвержен шринкфляции, то есть уменьшению массы упаковки.

На этом фоне ООО «Объединенные кондитеры», крупнейший производитель шоколада в России, сократило по итогам 2025 года почти четверть сотрудников.