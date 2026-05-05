13:25, 5 мая 2026

Россияне разлюбили шоколад на фоне роста цен

«Ведомости»: Продажи шоколадных плиток в РФ упали в штуках и выросли в деньгах
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Продажи шоколадных плиток в России по итогам 2025 года упали на 15 процентов в натуральном выражении, до 231 тысячи тонн, однако благодаря повышению цен выросли на 14 процентов в денежном, до 292 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на подсчеты аналитической компании NTech пишут «Ведомости».

Тенденция наблюдается второй год подряд, причем в 2024-м сокращение в штуках и рост в деньгах были менее выраженными — на 6 и 10 процентов соответственно.

Эксперты, опрошенные изданием, напрямую связывают такую динамику с подорожанием продукции. Шоколад перестал быть товаром для импульсных покупок, а рост себестоимости не позволяет производителям применять более щадящую ценовую политику.

Одной из главных проблем для них стал дефицит какао-бобов на мировых рынках. Одновременно на компании давят затраты на логистику и дефицит кадров внутри страны, поэтому производителям приходится перекладывать свои расходы на конечного покупателя. На этом фоне потребители начали переключаться на более доступные сладости — печенье, вафли и другие сахаристые кондитерские продукты.

Однако аналитики напоминают, что продажи шоколада по весу падают из-за шринкфляции, то есть изменения веса упаковки, а также изменения рецептур, то есть замены какао-масла на пальмовое. Минусом становится недовольство потребителей и ухудшение вкуса, что дополнительно отталкивает ранее лояльных клиентов.

Ранее сообщалось, что в феврале Италия увеличила экспорт шоколада в Россию в денежном выражении почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 4,6 миллиона евро.

