07:39, 27 апреля 2026Экономика

Страна НАТО резко нарастила поставки одного лакомства в Россию

РИА Новости: Экспорт шоколада из Италии в Россию вырос в 1,8 раза в феврале
Анатолий Акулов (редактор)
По итогам февраля 2026 года суммарная стоимость экспорта шоколада из Италии в Россию увеличилась почти вдвое в сравнении с тем же периодом 2025-го. О резком увеличении импорта лакомства из страны НАТО сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За отчетный период поставщики из европейской страны отправили в Россию шоколада на общую сумму в 4,6 миллиона евро. Для сравнения, в феврале 2025-го стоимость экспорта оценивалась в 2,5 миллиона. Таким образом, за год показатель увеличился в 1,8 раза, или на 2,1 миллиона евро.

Подобная динамика позволила Италии войти в тройку крупнейших европейских поставщиков шоколада на российский рынок. Эта страна замкнула топ-3. Лидером среди стран ЕС по этому показателю оказалась Германия с результатом в 13,9 миллиона евро, а вторую строчку рейтинга заняла Бельгия (5,1 миллиона).

В начале этого года Россия также резко нарастила импорт другого вида продовольствия из страны НАТО. В январе-феврале стоимость экспорта рыбы из Турции на отечественный рынок увеличилась на 17 процентов в сравнении с тем же периодом 2025-го. В физическом выражении показатель вырос на 21 процент.

    Последние новости

    Раскрыты последствия мощнейшего удара ВСУ по Севастополю

    Фон дер Ляйен захотели предъявить жесткий ультиматум

    В Москве за день выпала половина месячной нормы осадков

    Раскрыты подробности об открывшем огонь на приеме Трампа американце

    С пожизненно осужденного решили взыскать миллионы за его преступление

    Стала известна позиция Киева по жителям Донбасса

    Пушилин раскрыл цель буферной зоны в Днепропетровской области

    В Москве восстановили движение по синей ветке метро

    Россиянина осудили за передачу сведений Украине

    Мужчины и женщины обсудили самые гадкие черты характера партнеров

    Все новости
